Luisa Corna bloccata a Dubai | Hanno bombardato tutta la notte è difficile dormire

Luisa Corna si trova bloccata a Dubai a causa di un’escalation militare in Medio Oriente che ha portato a bombardamenti notturni. La cantante italiana ha riferito di aver avuto difficoltà a dormire a causa dei recenti attacchi che hanno coinvolto l’Iran. La sua situazione si aggiunge a quella di altri cittadini italiani rimasti bloccati nella regione.

Tra i cittadini italiani attualmente bloccati a Dubai a causa dell’improvvisa escalation militare in Medio Oriente e degli attacchi che hanno coinvolto l’Iran c’è anche Luisa Corna. La cantante e conduttrice si trovava negli Emirati Arabi Uniti per partecipare a un evento musicale, il Gala della Canzone italiana, quando il precipitare della situazione geopolitica e le conseguenti cancellazioni dei voli, previsti per la giornata di sabato, le hanno impedito il rientro in Italia. Le prime fasi dell’emergenza si sono consumate all’interno dello scalo emiratino, prima di un complicato tentativo di ricollocamento: “ Sabato siamo rimasti per ore in aeroporto, poi ci hanno trasferiti in pullman verso un albergo”, ha dichiarato Corna, ricostruendo i fatti ai microfoni di Storie Italiane con Eleonora Daniele su Rai 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

