La cantante si trova attualmente a Dubai, dove si trovava per un evento musicale. Durante la notte, si sono verificati bombardamenti che hanno creato tensione e insicurezza nella zona. La cantante avrebbe dovuto partire sabato, ma il suo spostamento è stato compromesso dai recenti eventi. Nel suo racconto, ha descritto la presenza di detriti e il clima di agitazione.

C'è anche Luisa Corna tra gli italiani ancora bloccati a Dubai a causa delle crescenti instabilità in Medio Oriente e per gli attacchi che hanno coinvolto l'Iran. La cantante e conduttrice è negli Emirati Arabi Uniti in qualità di ospite al Gala della Canzone italiana, evento ispirato al Festival di Sanremo. Il rientro era previsto nella giornata di sabato 28 febbraio, ma il suo volo è stato cancellato insieme a centinaia di altri collegamenti. Leggi anche: Luisa Corna sul marito, 15 anni più giovane: "Sarebbe stato un peccato fermarsi per l'età" Le difficoltà logistiche si sono manifestate fin da subito, con estenuanti attese all'aeroporto e tentativi di riorganizzare la permanenza negli Emirati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Luisa Corna bloccata a Dubai: "Hanno bombardato tutta la notte. C'è tensione e insicurezza"

Luisa Corna, bloccata a Dubai: "Hanno bombardato tutta la notte, situazione pesante"

Luisa Corna bloccata a Dubai: "Hanno bombardato tutta la notte, è difficile dormire"

