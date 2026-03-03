Luisa Corna bloccata a Dubai | Abbiamo dovuto lasciare l’hotel Hanno bombardato tutta la notte una sensazione bruttissima

Luisa Corna si trova attualmente a Dubai, dove è rimasta bloccata a causa dell’escalation militare in Medio Oriente. La cantante e conduttrice ha raccontato di aver dovuto lasciare l’hotel dopo essere stata svegliata tutta la notte da bombardamenti. La situazione ha reso difficile il movimento e la permanenza nella capitale degli Emirati Arabi Uniti.

Brescia, 3 marzo 2026 – Luisa Corna è tra i bresciani bloccati a Dubai, a causa dell’improvvisa escalation militare in Medio Oriente e degli attacchi che hanno coinvolto l’Iran. La presentatrice tv, insieme alla cantante Francesca Alotta, si trovava ad Abu Dhabi per il Galà della Canzone Italiana. Il suo aereo avrebbe dovuto partire per il ritorno sabato ma non è mai decollato e ora è in attesa di notizie per capire quando potrà fare rientro in Italia. Evacuati dall’aeroporto. Le prime fasi dell’emergenza sono state all ’interno dello scalo di Dubai. “Sabato siamo rimasti per ore in aeroport o, poi ci hanno trasferiti in pullman verso un albergo”, ha raccontato Corna, in collegamento con ‘ Storie Italiane ’, condotto da Eleonora Daniele su Rai 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Influencer, turisti e cioccolatai: chi è e chi non è nell’Emirato da cinepanettone. Durante l’attacco all’Iran, sono rimasti bloccati a Dubai la cantante Big Mama, il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto e l’attrice Luisa Corna. Di @michimas x.com

