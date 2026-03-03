Luigi d’Arabia e la tattica del silenzio istituzionale

Il 3 marzo, i missili hanno colpito Cipro, segnando un possibile inizio di conflitto. La presidente del consiglio ha attribuito la situazione in Iran alla presenza di un Paese aggressore che si estende sul suo vicino. La notizia ha suscitato attenzione, mentre le autorità continuano a mantenere un atteggiamento di silenzio istituzionale sulla vicenda.

Roma, 03 marzo – I missili hanno raggiunto Cipro: la guerra è alle porte. Lo ha confermato anche il Presidente del consiglio Giorgia Meloni, per la quale la situazione in Iran è figlia dello sconfinamento di un Paese aggressore sul suo vicino. D'altronde, la guerra era vicina già quattro anni fa, quando l'Esercito arabo siriano ha tenuto il conflitto confinato alle porte di casa nostra. Se n'è accorto chi in questi due giorni si è recato al distributore di carburanti per fare il pieno alla propria auto. Anzi, lì, senza l'ausilio di alcun atlante geografico, ha anche conosciuto lo Stretto di Hormuz, quell'imbuto da cui passa il 20% del petrolio mondiale che oggi aumenta vertiginosamente il suo prezzo e presto potrebbe diventare merce rara, difficile da reperire.

