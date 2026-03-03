Luciana Littizzetto ha scritto una lettera aperta a re Carlo, commentando con tono ironico il ruolo dell’ex principe Andrea nella vicenda Epstein. La giornalista ha commentato ironicamente il suo sangue blu, collegandolo alle pastiglie di Viagra. Lo scandalo Epstein coinvolge la famiglia reale britannica, con l’ex principe Andrea accusato di traffico di prostituzione e pedofilia, reato che ha portato a un grande clamore mediatico.

Lo scandalo Epstein continua a imperversare in tutto il mondo e la famiglia reale britannica è devastata dal coinvolgimento dell’ormai ex principe Andrea nel traffico di prostituzione e pedofilia messo su dal faccendiere che si è suicidato in cella nel 2019. Anche le principesse Eugenia e Beatrice, oltre a Sarah Ferguson, sono bandite da ogni attività della Corona che per ora resta salda al comando. A chiedere i conti a re Carlo, accusato di aver taciuto per troppo tempo e di aver preso tardivamente le distanze dal fratello, ci pensa però Luciana Littizzetto con una di quelle sue letterine al vetriolo condite di ironia e stoccate. Quello che manca, sostiene Littizzetto, è un po’ di chiarezza. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Luciana Littizzetto scrive a re Carlo e infilza l'ex principe Andrea: "Sangue blu? Solo per le pastiglie di Viagra"

Leggi anche: Antonio Caprarica: «Dopo l’arresto dell’ex Principe Andrea, Re Carlo dovrebbe abdicare. Solo Kate Middleton e William possono salvare la Corona»

