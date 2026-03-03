Luciana Littizzetto ha scritto a re Carlo, criticando duramente l'ex principe Andrea e scherzando sul suo sangue blu, associandolo alle pastiglie di Viagra. Lo scandalo Epstein coinvolge il mondo della famiglia reale britannica, con il coinvolgimento dell’ex principe Andrea in un traffico di prostituzione e pedofilia, collegato a un faccendiere morto in cella nel 2019.

Lo scandalo Epstein continua a imperversare in tutto il mondo e la famiglia reale britannica è devastata dal coinvolgimento dell’ormai ex principe Andrea nel traffico di prostituzione e pedofilia messo su dal faccendiere che si è suicidato in cella nel 2019. Anche le principesse Eugenia e Beatrice, oltre a Sarah Ferguson, sono bandite da ogni attività della Corona che per ora resta salda al comando. A chiedere i conti a re Carlo, accusato di aver taciuto per troppo tempo e di aver preso tardivamente le distanze dal fratello, ci pensa però Luciana Littizzetto con una di quelle sue letterine al vetriolo condite di ironia e stoccate. Quello che manca, sostiene Littizzetto, è un po’ di chiarezza. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Luciana Littizzetto scrive a re Carlo e infilza l'ex principe Andrea: "Sangue blu? Solo per le pastiglie di Viagra"

Che Tempo Che Fa, la letterina di Luciana Littizzetto alle atlete olimpioniche: "Volevo solo dirvi brave"Home > Video > Che Tempo Che Fa, la letterina di Luciana Littizzetto alle atlete olimpioniche: "Volevo solo dirvi brave" Luciana Littizzetto ha...

Tutti gli aggiornamenti su Luciana Littizzetto.

Temi più discussi: Luciana Littizzetto scrive a re Carlo e infilza l'ex principe Andrea: Sangue blu? Solo per le pastiglie di Viagra; Brunori Sas a Sanremo con Maria Antonietta & Colombre: chi è, età, dove vive, la casa nel borgo e l'ipocondria galoppante; Pippo Baudo, le 13 volte conduttore del Festival di Sanremo. FOTO; Luciana Littizzetto scrive a re Carlo e infilza l' ex principe Andrea | Sangue blu? Solo per le pastiglie di Viagra.

«Explain, Carlone»: Luciana Littizzetto dedica la sua letterina agli scandali della monarchia ingleseLa letterina di Littizzetto a Re Carlo III racconta la crisi del potere simbolico nel tempo della responsabilità pubblica ... giornalelavoce.it

Se Roma ha la lupa, Milano ha l’Ornella: la lettera di Luciana Littizzetto a Ornella VanoniUna puntata speciale di Che Tempo Che Fa per dire addio a Ornella Vanoni. E tra i tanti omaggi, quello di Luciana Littizzetto ha colpito nel segno, con una letterina che ha saputo raccontare la ... fanpage.it

Sanremo 2013: Luciana Littizzetto sistema la barba a Peppe Vessicchio durante una gag nella terza serata del Festival. - facebook.com facebook