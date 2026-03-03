Luca Argentero | Il mio avvocato Ligas beve è un playboy e borderline Fa cose che non ho il coraggio di fare Referendum sulla Giustizia? Importante votare

Luca Argentero ha commentato pubblicamente il comportamento del suo avvocato, definendolo un uomo che beve, è un playboy e borderline, e che compie azioni che lui stesso non avrebbe il coraggio di fare. Recentemente, è stato coinvolto in un episodio di ritiro della patente per guida in stato di ebrezza. Inoltre, si è espresso sulla partecipazione al referendum sulla Giustizia, ritenendolo importante.

Ritiro della patente per guida in stato ebrezza, playboy, ritardatario, bene americano e gin tonic a profusione, politicamente scorretto. Un filo narcista. È il ritratto dell'irriverente "Avvocato Ligas", il personaggio interpretato da Argentero al centro del nuovo legal drama targato Sky, disponibile anche su Now dal 6 marzo per sei episodi. Tratta dal romanzo "Un caso complicato per l'avvocato Ligas. Perdenti", la serie e` prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures ed e` diretta da Fabio Paladini. Nel cast, insieme ad Argentero, Marina Occhionero nei panni di Marta Carati, la determinata praticante di Ligas, e Barbara Chichiarelli in quelli del pubblico ministero "rivale" di Ligas in tribunale, Annamaria Pastori.