Uno studio condotto a Milano si concentra sulla diagnosi del cancro al polmone, proponendo uno screening più mirato. L'obiettivo è ridurre il numero di esami superflui, diminuire l'esposizione alle radiazioni e identificare con maggiore precisione i pazienti più a rischio. La ricerca mira a ottimizzare le procedure diagnostiche e a migliorare la gestione clinica di questa malattia.

Milano – Migliorare la diagnosi del cancro al polmone riducendo gli esami inutili, limitando l'esposizione a radiazioni e focalizzando l'attenzione sui pazienti più a rischio. Un nuovo studio firmato dall'Istituto nazionale tumori (Int) di Milano nell'ambito dei programmi di screening con Tac spirale a basso dosaggio apre gli orizzonti a uno screening più preciso e personalizzato. La ricerca La ricerca, pubblicata sul 'Journal of Thoracic Oncology' e condotta nel quadro del trial prospettico BioMild, dimostra che "l'integrazione di due test su campioni di sangue, uno molecolare basato su microRna (Msc) e un... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lotta al cancro al polmone: uno studio milanese apre a uno screening più mirato

Lotta al cancro al polmone: uno studio milanese apre a uno screening più preciso per migliorare la diagnosiMilano – Migliorare la diagnosi del cancro al polmone riducendo gli esami inutili, limitando l'esposizione a radiazioni e focalizzando l'attenzione...

Sepsi, al San Donato uno studio che apre nuove prospettive per diagnosi più rapide ed efficaciIndividuare tempestivamente la sepsi, una patologia definita “tempo-dipendente”, può fare la differenza nella presa in carico del paziente.

Approfondimenti e contenuti su Lotta al cancro al polmone uno studio...

Temi più discussi: Cancro al seno, in 25 foto il dopo che diventa speranza (e ricerca); Al Sant’Eugenio Di Roma Una Conferenza Per La Lotta Al Tumore Del Colon Retto; Una nuova speranza contro il cancro al seno?; Un giardino di melograni contro il cancro infantile.

Tutti i casini del piano europeo di lotta al cancroIl piano europeo di lotta contro il cancro, una delle iniziative faro nel settore della sanità della prima Commissione di von der Leyen ... startmag.it

Cancro al seno, in 25 foto il dopo che diventa speranza (e ricerca)L'8 marzo la società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo e l'azienda produttrice di intimo Pompea inaugurano Shoot the cancer, una mostra fotografica e un’asta benefica collettiva il cui ricava ... vita.it

Il pilota Ferrari si racconta: dal suo impegno sociale alla diversità nel motorsport, fino alla lotta al razzismo - facebook.com facebook

Aurora, 16 anni, in lotta col peso: «Bullizzata a scuola, ho seguito le diete di TikTok e influencer. Ora le evito» x.com