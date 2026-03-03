L'oroscopo di mercoledì 4 marzo 2026 | Vergine e Capricorno in contatto coi bisogni veri
L’oroscopo di mercoledì 4 marzo 2026 indica che la Luna si trova nel segno della Vergine, mentre la tensione nel cielo si riduce lentamente durante la fase calante. Il giorno vede coinvolti i segni della Vergine e del Capricorno, entrambi in contatto con i propri bisogni reali. La posizione della Luna influenza le energie quotidiane e le sensazioni delle persone nate sotto questi segni.
La Luna nell'oroscopo di mercoledì 4 marzo 2026 resta nel segno della Vergine, ma la tensione si abbassa piano piano nella fase calante. 🔗 Leggi su Fanpage.it
