L’Onu chiede un’inchiesta sull’attacco alla scuola femminile in Iran

L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha chiesto alle autorità iraniane di aprire un’indagine sull’attacco a una scuola femminile nel paese. Volker Turk ha fatto appello affinché le forze coinvolte condividano le informazioni relative all’episodio. La richiesta mira a chiarire i fatti e a garantire trasparenza sui responsabili.

L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani vuole «un’indagine rapida, imparziale e approfondita» sui fatti di Minab. Secondo i media iraniani, almeno 165 persone sono morte nel raid aereo che ha colpito l’istituto. L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha esortato le forze responsabili dell’attacco a una scuola femminile in Iran a indagare e a condividere le proprie informazioni sull’accaduto. Lo riporta Reuters sul sito. Turk «chiede un’indagine rapida, imparziale e approfondita sulle circostanze dell’attacco alle forze che l’hanno perpetrato», ha dichiarato Ravina Shamdasani, portavoce dell’Alto commissariato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

L'Iran: "Un'azione militare europea sarebbe un atto di guerra". L'Onu chiede indagine sull'attacco alla scuola femminile

L'Onu chiede indagine sull'attacco alla scuola femminile

