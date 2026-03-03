L’odissea dei bolognesi Angoscia ad Abu Dhabi | Missili sopra di noi

Nella notte tra sabato e domenica, i cittadini di Bologna sono stati svegliati da una serie di allarmi sul telefonino, mentre si trovavano ad Abu Dhabi. Durante l’episodio, sono stati segnalati missili sopra la città. Le persone presenti hanno vissuto momenti di paura, con le notifiche di emergenza che si sono succedute nel breve arco di tempo.

"Nella notte tra sabato e domenica siamo stati svegliati da allarmi in serie, arrivati sul telefonino. Poi, dopo aver trascorso due ore nascosti dietro un muro per paura delle esplosioni, è stato impossibile dormire. I missili ci piovono in testa. E non sappiamo quando potremo ripartire. Siamo molto spaventati, anche perché è una situazione di cui non si vede la fine". È il racconto del bolognese Fabrizio Vecchi, che si trova ad Abu Dhabi con il fratello Carlo: "Siamo venuti a trovare mio nipote, siamo arrivati sabato 21 e dovevamo restare una settimana. Se avessimo immaginato una cosa simile non saremmo mai partiti. Alloggiamo in un grattacielo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

