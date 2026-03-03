L' odio verso i Tramlink dopo l' incidente di Milano

Dopo l’incidente di venerdì a Milano, i cittadini esprimono opposizione nei confronti dei tram Tramlink, chiedendo la sospensione temporanea della loro circolazione. La richiesta nasce dall’insoddisfazione verso i veicoli e dal timore di ulteriori incidenti, portando a manifestazioni di dissenso pubblico. La questione ha attirato l’attenzione delle autorità locali, che devono valutare come procedere.

Dopo la tragedia di viale Vittorio Veneto, tre comitati (di cui uno nato da attivisti No Green Pass) vogliono che venga sospesa la circolazione di questi mezzi. Anche se sono più moderni. accessibili, confortevoli e persino giusti dei modelli precedenti Tramlink, investimento da 190 milioni. Ma mancano i tranvieri e i Cobas vincono ricorsi Bisogna intendersi, quando si dice che i cittadini di Milano vogliono che venga sospesa la circolazione dei modelli Tramlink dopo l’incidente di venerdì. Leggo che a richiederlo sono dei comitati che rispondono a tre sigle: La 73 non si tocca, AspettaMi-milanesi in attesa del bus, e MPL-Movimento per le libertà. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

