Le tensioni in Medio Oriente hanno riportato al centro del dibattito un interrogativo che fino a pochi anni fa sembrava confinato agli ambienti militari: l’Iran ha davvero la capacità di colpire l’Italia con i propri missili? La questione ruota attorno allo sviluppo dell’arsenale balistico e da crociera di Teheran, in particolare al missile Soumar, spesso indicato come uno dei vettori più avanzati a disposizione della Repubblica Islamica. Il Soumar è un missile da crociera a lungo raggio sviluppato dall’Iran a partire da tecnologie di derivazione sovietica. A differenza dei missili balistici, che seguono una traiettoria parabolica ad alta quota, i missili da crociera volano a bassa quota, seguendo il profilo del terreno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - L’Iran può colpire l’Italia? Il missile Soumar e le regioni potenzialmente a rischio

Iran esibisce missili balistici e droni per la prima volta dopo la guerra con Israele

