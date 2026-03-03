L’Iran mette in ginocchio le monarchie del Golfo

L’Iran sta rafforzando la sua presenza nella regione del Golfo, con mosse che hanno attirato l’attenzione della Formula 1, che sta valutando attentamente la sicurezza delle tappe in Bahrein e Arabia Saudita previste il prossimo mese. La situazione nel Medio Oriente rimane molto tesa, mentre le monarchie del Golfo temono ripercussioni e instabilità.

La Formula 1 sta monitorando attentamente la situazione in Medio Oriente e qualsiasi decisione sulle gare in programma il mese prossimo in Bahrein e Arabia saudita sarà fondata dalla sicurezza, ha comunicato la Fia, l'organo di governo dell'automobilismo. L'Iran non fa sconti e paralizzando il Golfo e le aree circostanti con lanci di droni e missili a medio raggio nega ai petromonarchi sunniti la vetrina annuale della Formula 1, colonna portante dello sportwashing usato per oscurare le violazioni dei diritti umani e le carceri piene di prigionieri di coscienza.