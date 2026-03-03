L' Iran ha negato di aver colpito l' Oman

L'Iran ha dichiarato di non aver colpito l'Oman e ha descritto il paese come un amico e vicino. La notizia è stata riportata da Press Tv. Al momento, non ci sono altre informazioni ufficiali o dettagli riguardo a eventuali incidenti o azioni militari. La comunicazione si concentra sulla negazione dell'Iran riguardo all'evento e sulla volontà di mantenere buoni rapporti con l'Oman.

, definendolo un Paese ''amico e vicino''. Lo riporta Press Tv. "Neghiamo qualsiasi attacco militare delle nostre forze contro il territorio e i porti dell'Oman", si legge in una nota dell'ufficio stampa dello Stato Maggiore delle Forze armate iraniane. 🔗 Leggi su Today.it Trump avverte l'Iran: “Possibile azione militare”. La Farnesina: "Lasciare il Paese". L'Oman: "Teheran ha accettato di non accumulare uranio arricchito"Donald Trump ha riferito di non essere soddisfatto sui negoziati in corso con l’Iran. L’Iran ha colpito l’ambasciata americana in Arabia SauditaL’Iran sta rispondendo all’operazione USA-Israele con attacchi missilistici e con droni contro Israele, le basi regionali statunitensi e le nazioni... Tutti gli aggiornamenti su L'Iran ha negato di aver colpito l'Oman Temi più discussi: Trump: l'Iran vuole missili in grado di colpire gli Stati Uniti, Teheran nega le accuse; Nuove esplosioni a Teheran, l'Iran conferma: Khamenei è morto. Il Regno Unito lancia l'allarme: Missili iraniani lanciati verso Cipro, ma il governo di Nicosia nega; Trump non ha idea di come andrà a finire la guerra contro l’Iran; Chi sono i Pasdaran: l’esercito ombra che controlla l’Iran e dopo l’attacco Usa-Israele minaccia il Medioriente. Iran, 165 morti e 96 feriti nel raid sulla scuola femminile. Idf nega coinvolgimentoLa Cnn ha geolocalizzato il video dalla scena alla scuola Shajaba Tayyiba, che si trova a circa 60 metri da una base militare iraniana ... ilsole24ore.com Iran, il conflitto si allarga: Israele colpisce il Libano. In Kuwait precipitano aerei da guerra Usa. Teheran nega nuovi colloqui con TrumpAli Larijani smentisce nuovi colloqui nucleari con gli Usa mentre il conflitto si allarga: Hezbollah entra in guerra contro Israele, raid su Beirut e Haifa, esplosioni nel Golfo e tensione fino a Cipr ... dire.it Di fronte all’imbarazzante silenzio del governo sull’Iran, l’assenza di qualunque condanna a Trump e Netanyahu e il caso di Crosetto a Dubai, i capigruppo di Pd, M5S e Avs hanno chiesto ufficialmente ai Presidenti di Camera e Senato che il governo Meloni ri - facebook.com facebook ATTACCO ALL'IRAN | L'Onu chiede "un'inchiesta sull'orribile attacco alla scuola femminile in Iran". Marco Rubio: "Le forze Usa non avrebbero colpito deliberatamente una scuola". #ANSA x.com