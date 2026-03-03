L' Iran è la crisi che mette alla prova Pechino

Ieri il ministro degli Esteri cinese ha commentato le operazioni di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, avviate da pochi giorni. In risposta, il regime iraniano ha diffuso una dichiarazione contro il Golfo. Wang Yi, rappresentante di Pechino, ha espresso la posizione della Cina nel contesto delle tensioni in Medio Oriente. La situazione si sviluppa mentre le parti coinvolte continuano le loro azioni nella regione.

L'ex ministro della Difesa cinese Dong Jun con il suo omologo iraniano Aziz Nasirzadeh, quello russo Belousov e quello bielorusso Khrenin alla Sco di giugno scorso (AP) Wang Yi chiama Mosca, Parigi e Teheran. Un test di credibilità per le piattaforme create da Xi Jinping come l'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, e per la sua sicurezza energetica. La guerra nel Golfo è anche un capitolo dello scontro strategico tra Washington e Pechino, con la visita di Trump a fine marzo a rischio Ieri il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, quarantotto ore dopo l'inizio delle operazioni di Stati Uniti e Israele contro l'Iran e la risposta...

