L’Iran colpisce l’ambasciata Usa a Riad l’IDF attacca il Libano

L’Iran ha preso di mira l’ambasciata statunitense a Riad, mentre l’IDF ha condotto un attacco nel Libano meridionale. L’operazione Epic Fury, portata avanti da Stati Uniti e Israele, sta portando a una escalation dei conflitti nella regione. Le azioni militari si sono susseguite in diversi punti, coinvolgendo più attori e aumentando la tensione tra le parti.

Allerta nelle basi statunitensi nell’area. Presa di mira anche Cipro. Israele aumenta la pressione anche in Libano. Gli aggiornamenti. L’operazione Epic Fury lanciata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran ha assunto, come prevedibile, i contorni di un conflitto regionale. Gli attacchi a Teheran hanno generato un effetto domino sui Paesi del Golfo alleati di Washington dove sono state prese di mira le sedi diplomatiche americane. Nella notte uno sciame di droni iraniani si è abbattuto sull’Arabia Saudita colpendo l’ambasciata statunitense a Riad. Colpiti anche obiettivi lungo una fascia di 1.200 miglia nella regione: si registrano danni dal golfo di Oman, dove un drone è esploso contro una petroliera, e a Cipro, dove è stata presa di mira la base militare britannica di Akrotiri. 🔗 Leggi su Lettera43.it

L'Iran colpisce l'ambasciata Usa a Riad. Truppe di Israele avanzano in Libano, l'Idf bombarda Teheran | Trump: li facciamo a pezzi, ora arriva la grande ondata. Bombe sui siti nucleari di Natanz e IsfahanL’esercito israeliano ha dichiarato che propri soldati sono stati dispiegati in «diversi punti» nel sud del Libano, in parallelo alla campagna di...

