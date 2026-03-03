L’intelligenza artificiale riscrive i tuoi testi senza permesso | ecco come impedirgielo

Negli ultimi tempi, è diventato comune scoprire che l’intelligenza artificiale riscrive i testi senza autorizzazione. Questa tecnologia viene impiegata per modificare contenuti scritti da persone, spesso senza il loro consenso. Mentre molti sperano in un aiuto pratico, ci sono situazioni in cui questa pratica solleva preoccupazioni sulla proprietà e l’uso dei materiali originali. Per evitare che accada, sono stati sviluppati metodi per bloccare o controllare questa attività.

L'intelligenza artificiale dovrebbe alleggerire il carico di lavoro quotidiano, trasformarsi in quell'assistente perfetto che sistema gli errori e ci fa risparmiare ore preziose. La realtà, però, racconta una storia diversa. Capita sempre più spesso: chiedi all'AI di correggere un testo e, invece di limitarsi agli errori ortografici o grammaticali, si prende libertà creative non richieste. Riscrive intere frasi, cambia il tono del discorso, riorganizza la struttura logica, elimina passaggi che erano fondamentali per il senso complessivo del pezzo. Il risultato è paradossale: si finisce a spendere più tempo a rivedere e correggere le modifiche indesiderate che a fare tutto manualmente dall'inizio.