L’inflazione accelera all’1,6% a febbraio

A febbraio, secondo le stime preliminari dell’Istat, l’inflazione ha raggiunto l’1,6%, segnando un aumento rispetto ai mesi precedenti. Inoltre, il costo dei beni alimentari, rappresentato dal carrello della spesa, ha superato il 2%. Questi numeri indicano un rincaro generale dei prezzi al consumo nel periodo considerato.

L’inflazione accelera a febbraio, con un balzo all’1,6%. A dirlo è l’Istat con le stime preliminari, da cui si evince anche che il carrello della spesa supera il 2%. Balzo dell’inflazione. A febbraio 2026 l’inflazione in Italia registra una sensibile accelerazione a +1,6% da +1% di gennaio. L’accelerazione dell’inflazione risente principalmente della dinamica tendenziale dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti, da +0,7% a +3%, dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, da +3% a +4,9%, e degli alimentari non lavorati da +2,5% a +3,6%. Rallentano i prezzi degli alimentari lavorati (da +1,9% a +1,7%) e aumenta la flessione di quelli degli energetici, regolamentati (da -9,6% a -11,3%) e non regolamentati (da -5,9% a -6,2%). 🔗 Leggi su Lapresse.it

L’inflazione accelera: +1,6% su anno, +0,8% a febbraioSecondo le stime preliminari dell’Istat, nel mese di febbraio l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei...

