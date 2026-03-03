Secondo le stime preliminari dell’Istat, a febbraio l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, è aumentato dello 0,8% rispetto al mese precedente e l’inflazione su base annua si attesta al 1,6%. Questi dati mostrano un’accelerazione dei prezzi rispetto ai mesi precedenti.

Secondo le stime preliminari dell’Istat, nel mese di febbraio l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra una variazione di +0,8% su base mensile e di +1,6% su base annua (da +1% nel mese precedente). Nel mese di febbraio l’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, evidenzia una risalita da +1,7% a +2,4%, così come quella al netto dei soli beni energetici, da +1,9% a +2,5%. Il tasso tendenziale di variazione dei prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona, il cosiddetto ’carrello della spesa’ evidenzia una moderata accelerazione da +1,9% a +2,2%. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - L’inflazione accelera: +1,6% su anno, +0,8% a febbraio

A gennaio l’inflazione rallenta a +1% anno su anno. Per il carrello della spesa rincari del 2,1%A gennaio 2026 l’inflazione rallenta leggermente ma resta sostenuta sui beni di prima necessità.

Leggi anche: Inflazione in frenata a novembre. Il carrello della spesa rallenta, ma sale comunque dell’1,5% anno su anno

Una selezione di notizie su inflazione accelera

Temi più discussi: Palermo, l'inflazione accelera a gennaio (+0,8%): sprinta record di costi energetici e servizi finanziari, in calo trasporti e tecnologia; L’inflazione frena, ma il carrello costa 238 euro in più a famiglia; A Mantova accelera l’inflazione; Francia: inflazione accelera oltre le attese ma rimane sotto il 2%.

Inflazione, Istat: a febbraio accelera a +1,6%, carrello spesa a +2,2%Roma, 3 mar. (askanews) – Nel mese di febbraio l’inflazione registra una variazione del +0,8% su base mensile e del +1,6% su base annua da +1,0% nel mese precedente. E’ la stima dell’Istat. Il tasso t ... askanews.it

Inflazione: Istat, accelera a +0,8% a febbraio, +1,6% su annoUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

In calo invece il titolo Warner. Amazon arretra leggermente al suono della campanella dopo aver annunciato un investimento da 50 miliardi di dollari in OpenAI. L’inflazione alla produzione accelera a gennaio - facebook.com facebook