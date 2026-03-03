Linate Prime si rifà il look | inaugurata la nuova ala con 9 lounge e hall centrale rinnovata

Milano, 3 marzo 2026 – È stata inaugurat a oggi, martedì 3 marzo, la nuova ala del Terminal di Milano Linate Prime con nuove aree per l'accoglienza di passeggeri e l'ampliamento delle aree di parcheggio. L'intervento, avviato nel dicembre 2024, introduce spazi più confortevoli e funzionali per passeggeri ed equipaggi, con flussi separati e maggiore privacy. L'ampliamento si inserisce nella strategia di crescita di SEA Prime, che nel 2025 ha gestito 35,9 mila movimenti di business aviation, con un incremento del 7% a Milano Linate Prime rispetto al 2024 e una delle più alte crescite in Europa. Nei primi mesi del 2026, spinti anche dall'effetto Olimpiadi, il traffico ha accelerato il trend di crescita del +13,5% rispetto al 2025, con picchi di oltre 130 movimenti giornalieri.