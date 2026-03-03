Liliana Cavani per tre giorni ci racconterà il suo san Francesco

Liliana Cavani terrà un ciclo di incontri di tre giorni dedicati a San Francesco durante le celebrazioni per gli ottocento anni dalla morte del santo. L’evento, che si svolge a Urbinati, ha già registrato il tutto esaurito. La regista parlerà del suo lavoro e delle sue interpretazioni sul personaggio di San Francesco, attirando un pubblico interessato alla figura e alla storia del santo.

È già sold out l'evento clou delle celebrazioni urbinati per gli ottocento anni dalla morte di san Francesco d'Assisi. Sabato alle ore 11 nell'aula magna del Rettorato di via Saffi verrà conferito il Sigillo di Ateneo a Liliana Cavani, regista e sceneggiatrice che si è occupata più volte nella sua carriera di pellicole incentrate sulla figura del frate d'Assisi. I posti per la cerimonia, in cui Cavani, 93 anni compiuti ma grinta da vendere, proporrà una riflessione dal titolo Fraternitas. Il mio Francesco, sono esauriti già da qualche giorno. Ma niente paura, per chi avesse piacere di seguire l'evento, sarà possibile vederlo in diretta streaming sul canale YouTube d'ateneo.