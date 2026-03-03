liceo classico biblioteca arricchita coi fondi del ministero

Il liceo classico Morgagni ha recentemente aggiornato il proprio catalogo bibliotecario grazie a finanziamenti provenienti dal ministero. La rinnovata collezione comprende nuovi volumi destinati a integrare le risorse già presenti, offrendo agli studenti materiali più ampi e aggiornati. La biblioteca, così, si arricchisce di nuove pubblicazioni che rafforzano gli strumenti di studio e ricerca a disposizione degli studenti e del personale docente.

Il liceo classico Morgagni ha appena rinnovato il suo catalogo bibliotecario con una serie di novità. Grazie al contributo del Ministero dei Beni Culturali (Fondo Editoria Libraria), la biblioteca scolastica ha, infatti, potuto investire in letture d’evasione e testi contemporanei, arricchendo l’offerta dedicata agli studenti, ma anche ai lettori esterni. Per gli amanti del fantasy e dei gialli, ad esempio, la nuova sezione propone titoli di Dan Winslow e le saghe epiche di Game of Gods, fino al misterioso Libro dell’Altrove di Keanu Reeves. Inoltre, la nuova area ‘Leggere il mondo oggi’ affronta temi di stretta attualità e complessità contemporanea, con opere come ‘La lobby ebraica’ di Ferruccio Pinotti, ‘Storia di Gaza’ di Arturo Marzano, ‘Lo tsunami IA & io’ di Riccardo Manzotti e ‘Forgiati dalla guerra’ di Mark Galeotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

