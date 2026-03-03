L’hanno chiamata Alessandra Mussolini la nuova avventura fuori dalla politica

Durante l’ultima puntata di La vita in diretta, Alessandra Mussolini è tornata a essere al centro dell’attenzione. La sua presenza nello studio ha suscitato un’atmosfera carica di tensione, con momenti di confronto acceso e dichiarazioni intense. La discussione ha coinvolto direttamente la ex politica, che ha ripercorso alcune tappe della sua carriera e affrontato temi di attualità.

L'atmosfera nello studio di La vita in diretta è stata tutt'altro che ordinaria nell'ultima puntata. A prendersi la scena, ancora una volta, è stata Alessandra Mussolini, protagonista di una puntata dai toni accesissimi. Prima il confronto sul caso che sta facendo discutere Roma, con un uomo accusato di terrorizzare i condomini del palazzo in cui vive, poi il faccia a faccia infuocato con la criminologa Roberta Bruzzone sulla vicenda della famiglia della casa nel bosco. Due momenti distinti, ma accomunati da un'unica costante: l'energia travolgente dell'ex parlamentare, apparsa più combattiva che mai. Il primo scontro si è consumato sul tema della sicurezza in un condominio della Capitale.