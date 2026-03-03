L’ex difensore del Newcastle United e del Watford ha ammesso di aver avuto problemi di dipendenza da cocaina. La sua confessione arriva in un momento di grande attenzione mediatica, dopo aver condiviso pubblicamente le difficoltà incontrate durante la sua carriera. La notizia ha suscitato scalpore online, portando alla luce un aspetto meno noto del passato del calciatore.

L’ex difensore del Newcastle United e Watford Daryl Janmaat ha rivelato la sua dipendenza da cocaina in una confessione straziante. Janmaat, 36 anni, ha giocato per il Newcastle 71 volte in Premier League prima di approdare al Watford nel 2016. L’ex terzino destro dell’ADO Den Haag e dell’Heerenveen ha concluso la sua carriera da giocatore all’Aia e lì, dice, sono iniziati i suoi problemi. In un’intervista con A.DJanmaat ha spiegato le brutali conseguenze della sua dipendenza, che derivano dai cambiamenti significativi vissuti da un giocatore in pensione, anche quando un infortunio porta a una fine prematura. “Non posso e non voglio entrare nei dettagli, ma la mia dipendenza da cocaina ha causato molti danni”, ha detto Janmaat A. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’ex stella del Newcastle United rivela come “le cose sono andate storte” a causa della devastante dipendenza dalla droga

