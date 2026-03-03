L’ex ministra Pinotti | La sinistra non sia ambigua sul regime iraniano

Un’ex ministra ha dichiarato che la sinistra non dovrebbe essere ambigua sul regime iraniano, sottolineando di non voler commentare questioni legate al suo passato incarico nel dicastero della Difesa. La sua affermazione si inserisce in un contesto di discussione politica e internazionale, senza entrare in dettagli o analisi più approfondite sulla vicenda. La sua posizione si basa sulla sua esperienza pregressa, senza ulteriori precisazioni.

La già titolare della Difesa: "Da Trump disinteresse verso verso il sistema di alleanze atlantiche che ha retto l'occidente finora. Meloni? La narrazione del ponte tra Stati Uniti e Ue non regge più. Ai progressisti dico: occhio a scendere in piazza e manifestare a favore di un dittatore sanguinario come Khamenei. Qualcuno lo faceva con Maduro" "Sull'Iran la sinistra è senza identità. Temono di sembrare pro-Trump", dice Fiano Scontro Conte-Tajani su Iran. Il ministro: "Trump non mi chiama Tony, a lei la chiamava Giuseppi" Meloni "comprende" Trump sull'Iran. Gli "avvisi" di Tajani e la scuse di Crosetto. No all'uso di basi italiane Premette che "per mia abitudine non commento vicende che riguardano il dicastero della Difesa, di cui ho avuto responsabilità".

