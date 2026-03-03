Leva militare chi potrebbe essere richiamato in Italia

In Italia, il dibattito sulla leva militare torna ad attirare l’attenzione a causa delle recenti tensioni internazionali. Le crisi tra Russia e Ucraina, così come gli scontri che coinvolgono Stati Uniti, Israele e Iran, hanno riportato alla ribalta la possibilità di richiamare in servizio alcuni cittadini. Attualmente, il servizio militare obbligatorio non è in vigore, ma si discute sulle eventuali categorie interessate.

Le tensioni internazionali, dal conflitto tra Russia e Ucraina fino alle crisi che coinvolgono Stati Uniti, Israele e Iran, riportano al centro dell’attenzione un tema che in Italia sembrava superato: la leva militare. Dopo la sospensione della leva obbligatoria, l’idea di uno stato di guerra appariva lontana, ma l’evoluzione degli scenari geopolitici ha riacceso interrogativi concreti su doveri e responsabilità dei cittadini. Se il Parlamento dichiarasse la guerra, l’ordine di chiamata seguirebbe criteri precisi stabiliti dalla legge. In prima battuta verrebbero impiegati i militari in servizio nelle Forze Armate, quindi gli ex militari congedati da meno di cinque anni. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

