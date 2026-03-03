L’esercito di Israele entra in Libano droni dall’Iran contro Ambasciata Usa a Riad | nessun ferito Trump | Abbiamo abbastanza armi per combattere per sempre

L’esercito israeliano ha fatto ingresso in Libano mentre droni provenienti dall’Iran sono stati segnalati contro l’Ambasciata degli Stati Uniti a Riad, senza riportare feriti. In contemporanea, l’ex presidente ha dichiarato di disporre di armi sufficienti per una lotta infinita. La regione continua a essere protagonista di tensioni crescenti tra Iran, Stati Uniti e Israele, con sviluppi militari in corso.

La guerra in Medio Oriente si allarga sempre di più. Mentre continua a bombardare l’Iran insieme agli Stati Uniti, nel primo mattino di oggi l’esercito di Israele (Idf) ha varcato con le proprie truppe di terra il confine con il Libano meridionale. Lo Stato ebraico precisa che non si tratta di un’operazione su larga scala ma di una “misura tattica” volta a contrastare il lancio di razzi da parte di Hezbollah verso il nord di Israele. La notte scorsa due droni iraniani hanno colpito l’Ambasciata statunitense a Riad, in Arabia Saudita, provocando un “incendio limitato”: non si è registrato nessun ferito, ma gli uffici sono stati chiusi e la rappresentanza diplomatica ha esortato i cittadini “a evitare la sede fino a nuova disposizione”, avvertendo i connazionali di “stare al riparo” anche a Gedda e Dhahran. 🔗 Leggi su Tpi.it

Guerra Usa-Iran, la diretta | L’esercito israeliano entra in Libano. Colpita l’ambasciata Usa in Arabia SauditaQuarto giorno di guerra in Medio Oriente tra Iran, Stati Uniti e Israele. E nuova fiammata del petrolio con il Brent che torna a 80 dollari al barile. Scatto anche del gas al Ttf di Amsterdam sopra i ... milanofinanza.it

Guerra, 4° giorno. I soldati di Israele entrano in Libano. Usa Distrutti centri dei pasdaran. L'Iran colpisce ambasciata Usa a Riad e la base in BahreinAttacchi simultanei di Israele in Iran e Libano. Netanyahu: Era ora o mai più. Trump: Scorte illimitate, possiamo fare la guerra per ... huffingtonpost.it

L'ambasciata statunitense a Riad, in Arabia Saudita, ha annunciato che annullera tutti gli appuntamenti consolari di martedi «a causa di un attacco alla struttura», che e stata colpita da presunti droni iraniani nelle prime ore della mattinata. Il ministero della Dif - facebook.com facebook

Arabia Saudita: droni colpiscono l’ambasciata Usa a Riad, Trump promette una risposta “presto” x.com