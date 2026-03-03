Nel 480 a.C., le truppe di Sparta e altri alleati si schierano al passo delle Termopili, un passaggio stretto di circa 20 metri noto come

Siamo nel 480 a.C., al passo delle Termopili, una stretta gola di circa 20 metri considerata la porta d’ingresso della Grecia, chiamata "Le porte calde" a causa di sorgenti nelle vicinanze. Si fronteggiano l’imponente esercito persiano guidato da Serse, figlio di Dario fondatore dell’impero, e uno sparuto gruppo di circa mille valorosi e coraggiosi opliti greci guidati da Leonida. È un grande condottiero e secondo re di Sparta a capo di trecento spartani affiancati da settecento tebani e tespiesi. L’angusta gola scelta dai Greci dovrebbe arginare l’avanzata persiana. Serse, vedendo l’esiguo numero dei Greci, propone loro la resa senza combattere e la consegna delle armi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L'errore continua a ripetersi. Le guerre ancora causa di morte

