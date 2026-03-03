Domenica sera, durante il programma Le Iene, Leonardo Caffo, condannato dal Tribunale di Milano per maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie, si è presentato in onda e si è assolto pubblicamente. La sua presenza ha suscitato attenzione, portando alla luce un caso giudiziario che riguarda una condanna per abusi domestici. La trasmissione ha trasmesso le sue dichiarazioni, senza commenti aggiuntivi.

Domenica sera, durante il programma Le Iene, Leonardo Caffo, condannato dal Tribunale di Milano per maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie, si è assolto pubblicamente. In un monologo durato circa un minuto, si è presentato come vittima, sostenendo di aver pagato un prezzo ingiusto: il licenziamento da parte della NABA – Nuova Accademia di Belle Arti – per incompatibilità con il codice etico dell’istituzione. Fin dalle prime battute – “Mi sono sempre dichiarato innocente e in cuor mio so di non aver fatto ciò che mi è stato contestato” – ha disvelato un presupposto implicito. Se la legge non coincide con la mia narrazione, allora è la legge a essere discutibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Leonardo Caffo a Le Iene: perché abbiamo assistito a una forma di impunità culturale

Leonardo Caffo è stato condannato anche in Appello per i maltrattamenti alla ex (ma non per le lesioni)Dimezzata (a due anni) la condanna per il filosofo Leonardo Caffo, 37 anni, che ha chiesto e ottenuto di partecipare a un percorso di recupero per...

