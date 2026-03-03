L’enigma è nel convento con Clavis

Nel centro di Brescia, un ex monastero ospita un nuovo gioco di enigmi chiamato Clavis, ideato per esplorare i segreti e le opere del Museo Diocesano. L’attività invita i partecipanti a scoprire la storia e i dettagli nascosti tra le mura del convento attraverso una serie di sfide e indizi. La proposta si rivolge a chi desidera conoscere il luogo in modo interattivo e coinvolgente.

Un'avventura a enigmi, ambientata in uno degli ex monasteri più affascinanti del centro di Brescia: il Museo Diocesano arricchisce la propria offerta con Clavis, enigma nel convento, pensata per accompagnare il pubblico alla scoperta dei segreti, delle opere e della storia custoditi tra le sue mura. Clavis è un'esperienza di gioco virtuale e immersiva che utilizza un'app in Mixed Reality (MR), sviluppata da Metagate per Meta Quest 3. Grazie all'utilizzo del visore, ogni giocatore sarà proiettato in un nuovo livello di narrazione: lo spazio reale del Museo si arricchisce di elementi digitali, scenari e oggetti interattivi che si fondono con l'ambiente reale.