A Firenze, si è tenuta una manifestazione organizzata dalla Cgil e dalla sinistra, con l’obiettivo di protestare contro l’intervento americano in Iran. La giornata ha visto la partecipazione di diverse persone che si sono riunite in piazza, ma probabilmente i partecipanti non saranno ricordati per gli slogan esposti o per le parole pronunciate durante il corteo.

Della manifestazione organizzata dalla Cgil e dalla sinistra a Firenze per protestare contro l'intervento americano in Iran nessuno probabilmente ricorderà slogan partecipanti. Sicuramente però l'immagine iconica di quel corteo resterà quella di una donna, Leila Farahbakhsh, che con un coraggio fuori dal comune ha protestato contro i manifestanti che rimasti a guardare di fronte repressione del popolo iraniano e a 40mila morti di giovani. Lei, attivista del movimento "Donne, Vita, Libertà" è un simbolo della ribellione e in una intervista al quotidiano Il Tempo spiega che dopo aver fatto sentire la sua voce «Mi hanno dato della monarchica,...

© Secoloditalia.it - Leila Farahbakhsh: L’Iran festeggia mentre loro scendono in piazza per protestare

Attacco all'Iran, in centinaia in piazza a Teheran per protestare contro Usa e IsraeleCentinaia di persone sono scese in piazza a Teheran per protestare contro l’attacco di Usa e Israele all’Iran.

Salvini: "Il mondo guarda l'Italia, ma c'è chi va in piazza a protestare contro le Olimpiadi: a loro dedico un sorriso"Il vicepremier Matteo Salvini ha visitato Casa Italia Cortina: ecco le sue dichiarazioni al fianco di Luciano Buonfiglio, presidente del Coni.

