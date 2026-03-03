Legge elettorale il testo ancora non c’è E le falle sono tante

La nuova legge elettorale proposta in via della Scrofa è ancora in fase di definizione, nonostante sia stata depositata sul sito della Camera il 26 febbraio. Attualmente, il testo non è ancora disponibile al pubblico e si segnalano numerose lacune nel documento. La situazione rende difficile comprendere il contenuto definitivo e le eventuali modifiche apportate.

Referendum I deputati di destra chiedono chiarimenti, l’attribuzione dei seggi col premio di maggioranza non convince. Ed è già fuga dal listino Referendum I deputati di destra chiedono chiarimenti, l’attribuzione dei seggi col premio di maggioranza non convince. Ed è già fuga dal listino La nuova legge elettorale concepita in via della Scrofa c’è ma anche no. Sul sito della Camera risulta essere stata depositata il 26 febbraio scorso, e gli è anche stato assegnato il numero che la contraddistinguerà nell’iter parlamentare (AC 2822) ma il testo non risulta ancora esserci. Lo stesso accade in Senato, dove il ddl (AS 1822) risulta depositato alla stessa data, cioè il giorno dopo dell’annuncio dell’intesa nella maggioranza e del deposito in entrambe i rami del Parlamento. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Legge elettorale, il testo ancora non c’è. E le falle sono tante Legge elettorale, depositato il testo: proporzionale con premio, no preferenzeDopo un lungo lavoro di limatura, il centrodestra ha depositato alla Camera e al Senato il testo di riforma della legge elettorale. Legge elettorale, il testo della riforma depositato in Parlamento dal centrodestraÈ stato depositato in Parlamento il testo di riforma della legge elettorale elaborato dal centrodestra. Aggiornamenti e notizie su Legge elettorale Temi più discussi: Legge elettorale, depositato il testo: proporzionale con premio, no preferenze; Nuova legge elettorale, il centrodestra deposita il testo alle Camere: cosa prevede; Legge elettorale, testo centrodestra depositato in Parlamento. Schlein: Per noi inaccettabile; Nuova legge elettorale: un primo commento alla proposta della maggioranza. Nuova legge elettorale: cosa cambia, perché divide e quali effetti può avere sugli equilibri istituzionaliIl governo di Giorgia Meloni ha depositato in Parlamento il disegno di legge che introduce un sistema proporzionale con premio di governabilità ... fanpage.it Riforma legge elettorale, cosa cambia con il nuovo testo del centrodestra: è scontro con le opposizioniLa riforma sulla legge elettorale riapre il confronto politico: maggioranza e opposizioni divise sulle nuove regole del voto. Ecco tutte le novità. notizie.it #ugdo @DarioNardella proposta della nuova legge elettorale 'Stabilicum' E' una schifezza, è peggio del Porcellum, è oltre, è un ‘meta Porcellum’, così i cittadini non contano davvero più niente. Noi vorremmo le preferenze, sarebbero parte di un meccanismo x.com Possibile nuova legge elettorale, campo largo verso le primarie. Schlein: “Io disponibile” Prima un attacco a Giorgia Meloni e al Governo sulla questione iraniana, dove l’esecutivo ha dimostrato di essere schiacciato sulle posizioni statunitensi, poi Elly Schlein - facebook.com facebook