legge brambilla stop anche dalla regione

La Regione Toscana si unisce alle proteste contro la proposta di legge Brambilla, che mira a regolamentare l’uso dei cavalli nelle manifestazioni tradizionali, tra cui il Palio. La discussione si accende nei giorni scorsi, con diverse voci che si oppongono alla normativa, evidenziando le preoccupazioni di coloro che praticano e partecipano a queste usanze. La questione resta al centro del dibattito pubblico.

La levata di scudi nei confronti della proposta di legge Brambilla, che riguarda anche l'utilizzo dei cavalli nelle manifestazioni tradizionali (compreso ovviamente il Palio, ma non solo), coinvolge anche la Regione Toscana. Dopo le parole del sindaco Nicoletta Fabio, del deputato Francesco Michelotti, del sottosegretario Patrizio Giacomo La Pietra, all'indomani della presentazione, poi nei giorni scorsi del senatore Pd Silvio Franceschelli - oltre ad altri esponenti - ieri è intervenuta Cristina Manetti, assessora regionale alla cultura. "La proposta di legge che prevede anche il divieto dell'utilizzo degli equini nelle manifestazioni...

