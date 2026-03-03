Lega Calabria Minasi tra i vice commissari | Responsabilità e impegno per il territorio

La senatrice Tilde Minasi è stata nominata vice commissario regionale della Lega in Calabria. La sua nomina è stata annunciata ufficialmente e fa parte della squadra di rappresentanti del partito nella regione. Minasi assume un ruolo di responsabilità nel coordinamento delle attività del partito sul territorio calabrese. La sua presenza si inserisce in un percorso di rafforzamento della presenza politica della Lega in Calabria.

La senatrice Tilde Minasi entra ufficialmente nella squadra dei vice commissari regionali della Lega in Calabria. La nomina, decisa dalla neo commissaria Valeria Sudano, si inserisce nel percorso di riorganizzazione e rafforzamento del partito sul territorio. "Accolgo questo incarico con senso di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Lega Calabria, Sudano nomina i vice commissari: ecco chi sonoLa Lega Calabria si prepara a una fase cruciale di riorganizzazione interna in vista della prossima stagione congressuale. Lega Calabria, Valeria Sudano nomina i vice commissari: ecco chi sonoLa Lega Calabria si prepara a una fase cruciale di riorganizzazione interna in vista della prossima stagione congressuale. Una raccolta di contenuti su Lega Calabria Temi più discussi: Lega Calabria, nuova governance: Loizzo, Furgiuele e Minasi vicecommissari regionali; Lega Calabria: Valeria Sudano firma le nuove nomine; Lega Calabria: Valeria Sudano avvia la riorganizzazione territoriale. Nominati i nuovi Vice Commissari e i vertici operativi; Lega Calabria, Valeria Sudano nomina i vice commissari: ecco chi sono. Tilde Minasi nuovo vice Commissario regionale della Lega in Calabria: felice e onorata. E parla delle elezioni di ReggioAccolgo questo incarico con senso di responsabilità e con la consapevolezza del lavoro che ci attende. La Calabria merita una rappresentanza politica saldamente ancorata alle esigenze reali delle com ... strettoweb.com Nomina dei vice commissari della Lega Calabria, Tilde Minasi: Felice e e onorata di questo nuovo incaricoLa senatrice nella nota: Continueremo a lavorare per consolidare l’impegno del nostro partito sul territorio ... reggiotv.it Lega Calabria: nuovo assetto organizzativo in vista della fase congressuale. Sono stati nominati vice commissari regionali: l’on. Simona Loizzo, l’on. Domenico Furgiuele e la senatrice Tilde Minasi. https://www.rainews.it/tgr/calabria/articoli/2026/03/lega-calab - facebook.com facebook