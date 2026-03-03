Assilea, l'associazione italiana del leasing, ha reso noti i dati relativi al 2025, prevedendo oltre 36 miliardi di euro stipulati, con un incremento del 5,8% rispetto all'anno precedente. Per il 2023 si stima un aumento del 3,5%. La presentazione è avvenuta oggi a Roma presso la sede dell'associazione.

Roma, 3 mar. - (Adnkronos) - Assilea - Associazione italiana leasing - ha presentato oggi a Roma, presso la propria sede, i dati 2025 sul leasing e le previsioni per il 2026, delineando il quadro dell'Italia che investe. I lavori, aperti dal Direttore Generale, Giuseppe Schlitzer, hanno visto gli interventi di Beatrice Tibuzzi, Responsabile Centro Studi e Statistiche, Ciro Rapacciuolo, Senior Economist del Centro Studi Confindustria, Alessandra Benedini, Associate Partner presso Prometeia. Al dibattito presenti, tra gli altri, rappresentanti di Banca d'Italia, Ufficio Parlamentare Bilancio, Istat, ABI, OAM, Associazioni di categoria e molti partecipanti collegati da remoto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Leasing, Assilea: in 2025 oltre 36 mld di stipulato (+5,8%), quest'anno previsto +3,5%

