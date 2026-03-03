La UEFA ha reso noti i dati sui ricavi dei club europei, con il Barcellona che si distingue come il team con le maggiori vendite di maglie, totalizzando 277 milioni di euro. In Italia, invece, il Milan si posiziona come il club con le vendite più alte. Il rapporto analizza i risultati finanziari delle squadre più importanti del continente.

La UEFA ha pubblicato il suo ultimo rapporto finanziario dedicato ai ricavi dei principali club europei. Il documento analizza in particolare gli incassi derivanti dagli accordi con i fornitori tecnici e dalle attività di merchandising, confermando che le società di vertice continuano ad aumentare le entrate in questo comparto. Secondo il report, 21 dei primi 25 club europei hanno registrato nel 2025 ricavi superiori rispetto al 2024 per quanto riguarda le sponsorizzazioni tecniche e la vendita di prodotti ufficiali. Per 19 di queste società si tratta del livello più alto mai raggiunto in questa categoria. Nel complesso, i ricavi da merchandising sono cresciuti del 20%, mentre quelli legati agli accordi con i produttori di kit hanno segnato un aumento del 13%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Le squadre con più maglie vendute: Barcellona primo con 277 milioni, Milan primo in Italia

Con oltre 50mila recensioni queste sono le sneakers più vendute dell’inverno. Le compri ora, con lo sconto, e le indossi tutto l’annoC’è un dilemma che ogni donna conosce bene: scegliere una scarpa bella da vedere o sceglierne una comoda da indossare? Troppo spesso, lo...

Milan, che numeri: inserito tra le squadre con la rosa più costosa d’EuropaSecondo i dati emersi dal report della UEFA “The European Club Finance and Investment Landscape”, la rosa del Chelsea è risultata essere quella più...

Tutti gli aggiornamenti su Le squadre con più maglie vendute:...

Temi più discussi: Le grandi rimonte in UEFA Champions League: la Remontada, Liverpool-Barcellona, Paris-Man United, Deportivo-Milan; Legacy - Il Mix: 2010, l’anno della Nazionale spagnola in formato Real Madrid e Barcellona. Il 2026 è il momento del Barça?; Il Barcellona sta trasformando i tifosi in punti dati? L'accordo Qloo che potrebbe cambiare il calcio per sempre; Le sfide a eliminazione diretta di Champions League con più gol: Inter - Barcelona 7-6, Liverpool-Roma 7-6, Bayern-Sporting CP 12-1.

Pronostico Barcellona-Villarreal: finisce sempre cosìBarcellona-Villarreal è una gara della ventiseiesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

Coppa del Re 2025-2026: Atletico Madrid-Barcellona, le probabili formazioniAtletico Madrid e Barcellona, in campo alle 21 per la semifinale d’andata di Coppa del Re, promettono uno spettacolo degno delle occasioni più prestigiose. Le due squadre arrivano all’appuntamento con ... sportal.it

L’ex Inter Satriano stende il Real Madrid: ora i Blancos scivolano a -4 dal Barcellona - facebook.com facebook

Il #RealMadrid crolla in casa contro il #Getafe: ora il #Barcellona può tentare la fuga! x.com