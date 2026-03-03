Le premiazioni di Firenze Corse tempo di riconoscimenti per il motorsport toscano Ecco tutti i nomi

Mercoledì 25 febbraio si sono svolte a Compiobbi le premiazioni di Firenze Corse, evento dedicato ai protagonisti del motorsport toscano. Durante la cerimonia sono stati consegnati riconoscimenti a piloti, team e sponsor che si sono distinti nelle competizioni della regione nel corso dell’ultimo anno. L’evento ha coinvolto numerosi appassionati e professionisti del settore, creando un momento di celebrazione per il mondo delle corse toscano.

Compiobbi, 3 marzo 2026 – Tempo di premiazioni per il motorsport toscano Mercoledì 25 Febbraio al Circolo «La Pace» di Compiobbi dove si è tenuta la consegna dei trofei della stagione agonistica 2025 ai piloti e navigatori che si sono contraddistinti nelle varie specialità, organizzato da Firenze Corse, che si occupa di promuovere lo sport automobilistico nell'area fiorentina e pratese. Per la Velocità Auto Moderne in Pista hanno ricevuto il trofeo Andrea Benalli, Sandro Pelatti e Gabriele Giorgi con Iacopo Chiarugi miglior pilota specialità «time attack» mentre per quelle Storiche ha invece visto salire sul palco Niccolò Bettini seguito da Jacopo Prescendi e Massimo Pucci.