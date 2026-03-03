Le pagelle di Virtus Entella - Modena | Tonoli croce e delizia Santoro sfortunato Beyuku spreca
Le pagelle di Virtus Entella contro il Modena segnalano una prestazione complessivamente positiva, con Colombi valutato 6.5 per aver parato bene una conclusione di Gliozzi nel primo tempo e mostrato sicurezza nelle uscite. Tonoli è descritto come una presenza che ha alternato momenti positivi a difficoltà, mentre Santoro ha avuto sfortuna, e Beyuku ha sbagliato alcune occasioni da gol.
Colombi 6.5: reattivo sulla zampata di Gliozzi nel primo tempo, attento anche in alcune uscite per sventare situazioni potenzialmente pericolose. Tiritiello 6.5: torna a giocare ed è col senno di poi decisivo con un salvataggio su Wiafe dopo la traversa e riga di Beyuku. Del Lungo 6.5: dinamico e propositivo, impatta alla perfezione il destro dell'1-0 che vale il primo gol tra i professionisti, destro rasoterra chirurgico. Si fa sovrastare da Gliozzi in occasione del pareggio. Karic 7: gara fino a quel momento non brillantissima, rimane vigile e paziente e capitalizza l'errore dei canarini con una bella sterzata e il gol del 2-1. Espulso per seconda ammonizione dopo essersi tolto la maglia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Le pagelle. Garanzia Tonoli, male Beyuku e De Luca stentaCHICHIZOLA 6,5 Nonostante le folate di vento, è sempre sicuro nelle uscite e in un paio di occasioni ci deve mettere i guantoni.
