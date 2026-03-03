Le notizie più importanti di oggi 3 marzo 2026 a Latina e in provincia

Ecco le notizie principali di oggi a Latina e in provincia. Nel corso della giornata sono stati segnalati vari eventi e avvenimenti che hanno coinvolto la città e le aree circostanti, offrendo un quadro aggiornato sulla situazione locale di questo martedì 3 marzo 2026. La giornata si è caratterizzata per alcune notizie che hanno attirato l’attenzione della comunità.

Le notizie di oggi a Latina e in provincia. Ecco di seguito il riepilogo di giornata attraverso i fatti principali di questo martedì 3 marzo nel territorio pontino. - Locale trasformato in discoteca per una serata di ballo: è stato convalidato il sequestro del Babù a Latina. I controlli nei giorni scorsi mentre era in corso un evento e il numero di clienti presente era superiore alla capienza consentita. Accertati rischi per la sicurezza. - Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, atteso domani a Latina, al teatro D'Annunzio, per presentare l'avvio dei lavori della bretella Cisterna-Valmontone. L'evento vedrà la partecipazione anche del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e del commissario straordinario per l'opera, Antonio Mallamo.