le memorie della repubblica archivio diaristico protagonista del convegno al quirinale

L'Archivio Diaristico Nazionale è stato al centro di un convegno al Quirinale, dove si è discusso del suo ruolo come raccolta di memorie e testimonianze di vita. L'evento ha coinvolto esperti e rappresentanti istituzionali, che hanno analizzato l'importanza di conservare e valorizzare questi archivi. La discussione ha evidenziato il peso storico e culturale di questo patrimonio, presentato come un patrimonio di memoria collettiva.

di Claudio Roselli Archivio Diaristico Nazionale rivestito di un ruolo importante: quello di promotore nella celebrazione dell’ 80esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana attraverso il convegno che si terrà domani e giovedì all’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica a Roma, che ha collaborato alla realizzazione dell’evento. "Le memorie della Repubblica, la Repubblica nelle memorie" è il titolo della due giorni nella Capitale, con responsabile scientifico Patrizia Gabrielli, docente di Storia contemporanea e Storia di genere all’Università di Siena. "L’incontro – si legge in una nota – vuole essere un approfondimento dei diversi aspetti legati alla memoria individuale e alle memorie collettive del Paese quali presupposti dell’appartenenza alla comunità repubblicana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

