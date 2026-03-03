le imprese del generale e il progetto

Francesco Ferrucci, conosciuto come “il Ferruccio”, nacque nel 1489 a Firenze da una famiglia modesta. Durante la sua vita ricoprì vari ruoli pubblici, tra cui podestà di Larciano nel 1519, di Campi Bisenzio nel 1523 e di Radda in Chianti nel 1527. La sua attività pubblica si svolse principalmente nel periodo rinascimentale in Toscana, dove si distinse per incarichi amministrativi.

Ma chi era Francesco Ferrucci, detto “il Ferruccio”? Nato nel capoluogo toscano nel 1489 da una famiglia umile, Ferruccio ricopre nel corso della sua vita importanti incarichi pubblici: è podestà di Larciano nel 1519, di Campi Bisenzio nel 1523 e di Radda in Chianti nel 1527. La sua figura, tuttavia, è legata indissolubilmente a Empoli, dove nel 1530 viene inviato come commissario della Repubblica Fiorentina. In questo ruolo guida la resistenza contro le truppe dell’imperatore Carlo V, coalizzato con papa Clemente VII, il quale vuole ristabilire il dominio dei Medici su Firenze. Ferrucci riesce a porre Empoli in stato di difesa, adottando tattiche di imboscate e sortite ai nemici, che lo rendono simbolo del condottiero coraggioso e del guerriero per antonomasia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

