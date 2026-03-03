Le Iene stasera 3 marzo | lo speciale ‘Oltre Sanremo’ | i retroscena del Festival

Stasera su Italia 1 va in onda un nuovo episodio di 'Le Iene presentano: Inside', lo spin-off creato da Davide Parenti. Lo speciale intitolato 'Oltre Sanremo' offre un racconto dettagliato sui retroscena del Festival della canzone italiana. La trasmissione è condotta da Nicolò De Devitiis e scritto da Alessandra Frigo. L’appuntamento si inserisce nel palinsesto televisivo di martedì 3 marzo.

(Adnkronos) – Stasera, martedì 3 marzo, su Italia 1 nuovo appuntamento con 'Le Iene presentano: Inside', lo spin-off ideato da Davide Parenti con lo speciale, dal titolo 'Oltre Sanremo': un viaggio-racconto condotto da Nicolò De Devitiis e scritto da Alessandra Frigo. 'Oltre Sanremo' entra nell’industria musicale italiana, tra numeri, classifiche, streaming e strategie. Un racconto che parte dal Festival e si allarga ai protagonisti della scena musicale contemporanea. La Iena ha inoltre seguito per un’intera settimana il vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci, e molti dei suoi protagonisti, tra i quali Sayf, Ditonellapiaga, Laura Pausini, Carlo Conti, Fulminacci, Mara Sattei, J-Ax, Luchè, Serena Brancale, Levante, entrando nel backstage della kermesse sanremese e raccontandone i retroscena. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Le Iene presentano Inside, stasera in tv "Oltre Sanremo": le anticipazioniIl Festival di Sanremo è terminato con la vittoria di Sal Da Vinci e la sua "Per sempre sì", ma la musica (quella che ascoltiamo ogni giorno)...

