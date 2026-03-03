Marcello Saponaro, presidente di Asco, ha annunciato che l’associazione ha festeggiato i suoi 50 anni di attività in difesa degli spedizionieri bergamaschi. In un’intervista, ha spiegato che il ruolo di Asco si è consolidato nel tempo grazie alla collaborazione con Fedespedi, che ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per il settore logistico locale.

Intervista a Marcello Saponaro, presidente Asco: «50 anni a tutela degli spedizionieri orobici con Fedespedi. E il 2026 sarà un anno importante per la logistica italiana». Bergamo e l’Italia saranno al centro della logistica mondiale nel 2026. A dirlo è Marcello Saponaro, il presidente di Asco, l’Associazione degli spedizionieri e dei corrieri orobici. Associata a Fedespedi, Asco è una realtà attiva da mezzo secolo nella nostra provincia, dove si occupa di tutelare gli interessi delle aziende del settore e, per estensione, di garantire la libertà di commercio e di facilitare le esportazioni. Ma cosa fa Asco nel concreto? E quali sono stati i risultati più importanti che ha ottenuto? Parla Marcello Saponaro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Le battaglie della logistica bergamasca

I miti e le battaglie della sinistra non sono tra i nomi e i fatti del 2025Sondaggio Youtrend: Donald Trump è l’uomo dell’anno, apprezzato il suo ruolo su Gaza.

Leggi anche: Gianfranco Rizzetto, il dirigente sindacale muore a 61 anni. I colleghi della Cgil: «Continueremo le battaglie che hai scelto di combattere»

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Le battaglie della logistica bergamasca

Temi più discussi: BATTAGLIE L’ANAGRAFE DIGITALE È REALTÀ MARITTIMI, TRAVERSI (M5S): DOPO ANNI DI BATTAGLIE L’ANAGRAFE DIGITALE È REALTÀ; Il metodo Storari, le responsabilità delle imprese e quelle del sindacato. Una riflessione a partire dal caso Food Delivery; Origine dei prodotti, Comune e Coldiretti insieme contro l'Ue.

Le battaglie della logistica bergamascaMarcello Saponaro, presidente Asco: «50 anni a tutela degli spedizionieri orobici. 2026 anno importante per la logistica». ecodibergamo.it

«La logistica vale il 9% del Pil italiano. Ora vanno completate le grandi opere»Senza logistica, trasporti e spedizioni il Paese semplicemente si fermerebbe. L’Assemblea annuale di Confetra che si è svolta ieri a Roma è stata l’occasione ... ilmattino.it

Aprono il dibattito le nuove insegne all’ingresso del paese che indicano solo prodotti tipici ma non le battaglie del 1848 e 1866 - facebook.com facebook

Golfo in fiamme, la guerra lanciata da Stati Uniti e Israele all’Iran si allarga Teheran è un campo di battaglie, monarchie arabe sotto una pioggia di missili Tel Aviv torna a colpire Beirut Trump non mette limiti: durerà “tutto il tempo che serve” E non esclude l’inv x.com