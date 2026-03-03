Le banane sono considerate bacche, non frutti, e questa caratteristica sorprende molti consumatori. Sono uno degli spuntini più diffusi a livello globale, ma pochi conoscono la loro reale natura botanica. La loro forma, composizione e origine sono aspetti che spesso vengono trascurati, nonostante siano fondamentali per capire meglio questa pianta.

La banana è probabilmente lo spuntino più popolare al mondo, eppure quasi nessuno sa cosa sia davvero dal punto di vista botanico. La risposta è sorprendente: non è un frutto, ma una bacca. La distinzione nasce da un principio scientifico preciso: in botanica, una bacca è un frutto carnoso prodotto da un unico ovario di un fiore, le cui caratteristiche includono lo sviluppo da un singolo ovario, la presenza di uno o più semi incastonati nella parte carnosa e, di solito, una buccia sottile con un interno carnoso. La banana soddisfa tutti questi criteri: si sviluppa da un fiore con un unico ovario, ha una parte centrale morbida e dolce e contiene semi, per quanto piccoli. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Le banane sono bacche, non frutti: ecco perché, e quali benefici danno

Perché sempre più persone mettono i cosmetici in frigo: cos’è il trend del “beauty frigo” e quali sono i benefici (ma anche i rischi)Dal siero viso alla crema occhi, tenere i cosmetici in frigo ne prolunga la durata e potenzia l'efficacia.

«Sul Crociglia i costi dell’eolico sono maggiori dei benefici: ecco perché»«Siamo da sempre favorevoli alle politiche verso la transizione energetica e la uscita dalla dipendenza dalle fonti fossili tramite tutte le...