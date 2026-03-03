Lazio | prenotazioni fantasma bloccano le cure urgenti

Il sistema sanitario del Lazio è attualmente sotto stress a causa di un fenomeno che provoca blocchi nelle cure urgenti. Le prenotazioni fantasma, che non corrispondono a reali appuntamenti, stanno causando disagi e rallentamenti nelle strutture mediche, impedendo l’accesso rapido alle visite più importanti. La situazione mette in crisi l’efficienza delle strutture sanitarie regionali.

Il sistema sanitario del Lazio si trova sotto pressione a causa di un fenomeno inquietante: le cosiddette prenotazioni fantasma stanno compromettendo la priorità delle visite mediche. Alessio D'Amato, consigliere regionale di Azione ed ex assessore alla Sanità, ha lanciato un allarme dopo aver raccolto oltre 20 segnalazioni da cittadini che vedono annullate le loro garanzie senza motivo reale. La denuncia è stata formalizzata con un'interrogazione diretta al presidente della Regione Francesco Rocca, chiedendo chiarezza su come gestire queste anomalie nel sistema ReCup. La questione tocca il cuore del diritto alla salute, poiché pazienti con ricette urgenti si vedono negare l'accesso immediato alle cure. 🔗 Leggi su Ameve.eu Cure non urgenti: anche durante le feste al 116117 risponde la guardia medicaPisa, 29 dicembre 2025 - L’Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che anche durante le festività natalizie e di fine anno il servizio di continuità... Frane e detriti bloccano la statale verso Cardeto: i residenti chiedono interventi urgenti dopo l’ultima tempestaUna frana di dimensioni significative ha bloccato la strada statale che collega la provincia di Reggio Calabria alla cittadina di Cardeto, rendendo... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lazio prenotazioni fantasma bloccano le... Prenotazioni fantasma fanno saltare la priorità delle visite: l'ultimo allarme sulle liste di attesaLa denuncia del consigliere di Azione, Alessio D'Amato, che ha presentato un'interrogazione a Rocca: Ricevute oltre 20 segnalazioni ... latinatoday.it D'Amato (Az), 'prenotazioni fantasma per liste d'attesa nel Lazio'Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it