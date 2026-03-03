lazio in caduta libera

La Lazio attraversa un momento difficile con un attacco che fatica a segnare, una difesa in affanno e un centrocampo che non riesce a imporre il ritmo. I numeri delle ultime partite mostrano chiaramente questa serie di problemi, rendendo difficile immaginare un miglioramento a breve termine. La squadra si trova in una fase di crisi che si riflette nelle prestazioni sul campo.

Attacco sparito, difesa in difficoltà, centrocampo senza qualità: la Lazio è in caduta libera e i numeri confermano le tesi più pessimistiche, quelle degli scenari peggiori. Tre misere vittorie nelle ultime quindici partite di campionato, sedici punti totali grazie anche a sette pareggi, infine 18 gol subiti rispetto agli undici segnati (in otto occasione di reti all'attivo nemmeno l'ombra). La partita di Torino ha fatto scattare il campanello d'allarme con una squadra troppo arrendevole quasi abbia ormai assorbito il caos esterno e si sia costruita un alibi per l'eventuale sconfitta. Le parole di Sarri, molto deluso dai suoi, sono fin troppo chiare: «Eravamo più scarichi dei nostri avversari, la fase difensiva non era la solita.

Lazio-Como 0-3!!! La Lazio è in Caduta Libera

