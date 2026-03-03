Lavori sul ponte di Ragone l' assessore | Necessari ancora circa due mesi

L’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Ravenna ha annunciato che i lavori sul ponte di Ragone richiederanno ancora circa due mesi per essere completati. La comunicazione è stata fatta durante una seduta del Consiglio comunale in risposta a un question time del consigliere di opposizione. Il progetto di ristrutturazione del ponte è in corso e si prevede di concluderlo entro il termine stabilito.

Ci vorranno almeno altri due mesi per completare i lavori del ponte di Ragone. E’ l’informativa che arriva in Consiglio dall’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Ravenna, Massimo Cameliani, in risposta al question time del consigliere di opposizione Alberto Ancarani (Forza Italia) sul ritardo nella conclusione del cantiere. Ancarani ricorda infatti che c’erano state assicurazioni di conclusione entro l’inizio di febbraio. I lavori sono seguiti dalla Provincia, alla quale compete quella strada provinciale, la Sp5 Roncalceci. Sul ponte lo scorso 4 dicembre si è proceduto alle prove di carico e all’apertura al transito veicolare il 7 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Cantieri sul ponte Boccaccio: "Necessari sei mesi di chiusura. Presto la viabilità alternativa"Il primo marzo, il Ponte Boccaccio verrà chiuso e lo rimarrà sino al prossimo 30 settembre. "Isola ecologica interrata, circa due mesi di lavori"Sono iniziati i lavori in piazza delle Erbe a Faenza per la realizzazione dell’isola ecologica interrata. Una selezione di notizie su Lavori sul ponte di Ragone l'assessore... Temi più discussi: Pontelungo, conclusi i lavori; Adesso è ufficiale, il ponte di Lodi chiuderà a partire dal 9 marzo; Accelerano i lavori al ponte sul Nure, pronto il fondo fotogallery; Nuovo elettrodotto a Montebonello: modifiche temporanee alla viabilità sul ponte. Chiusura del ponte sull’Adda, una pagina dedicata sul sito internet del Comune di LodiLAVORI E INFORMAZIONE Online approfondimenti sul progetto e sui lavori e le informazioni su viabilità, trasporti, ristori per i commercianti e altro ancora ... ilcittadino.it La cittadina di Certaldo è al centro dell’attenzione in queste ore per i lavori sul ponte sull’ElsaLa cittadina di Certaldo è al centro dell’attenzione in queste ore, con il ponte sull’Elsa che entra nella fase di rifacimento dell’impalcato. notiziariofinanziario.com Milano, Symbiosis: avviati i lavori del nuovo edificio Vitae ilsole24ore.com/art/scalo-port… x.com Riemerge dopo oltre otto anni di lavori un luogo simbolo, l’ingresso del museo ‘per tutti’ voluto da Pietro Leopoldo - facebook.com facebook