Lavori al Palazzo delle Esposizioni cantiere prorogato | sosta gratis e Ztl aperta per i residenti

Il cantiere per il rifacimento delle reti elettriche e la ritinteggiatura esterna del Palazzo delle Esposizioni è stato prorogato. La modifica alla viabilità prevede la sosta gratuita e l'apertura della Ztl per i residenti. La fase operativa del progetto continua con queste nuove disposizioni, influenzando il traffico e le aree di sosta nelle vicinanze dell'edificio.

Il cantiere per il rifacimento delle reti elettriche e la ritinteggiatura esterna entra in una nuova fase operativa, portando con sé una proroga delle modifiche alla viabilità Il cantiere per il rifacimento delle reti elettriche e la ritinteggiatura esterna del Palazzo delle Esposizioni entra in una nuova fase operativa, portando con sé una proroga delle modifiche alla viabilità. I lavori, inizialmente previsti in conclusione per la fine di febbraio, proseguiranno fino al prossimo 15 marzo per consentire il completamento delle operazioni di tinteggiatura, la sistemazione dei pluviali e la pulizia dei portoni monumentali. In considerazione del persistere dei disagi per i residenti di via Morini, Largo del Portello e via Cantoni, dove la sosta rimane interdetta, l’Amministrazione ha confermato la validità delle misure di compensazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Lavori al palazzo delle Esposizioni, agevolazioni per la sosta dei residentiPer quanto riguarda la circolazione, si ricorda che fino al 28 febbraio via Cà Pirota e il tratto di via Cantoni tra Largo Portello e l’ospedale... Operaio cade nel cantiere del Palazzo delle Esposizioni, il Comune: "Infortunio accidentale e soccorsi tempestivi"Un altro infortunio sul lavoro si è verificato nella giornata di ieri, mercoledì. Una selezione di notizie su Lavori al Palazzo delle Esposizioni... Temi più discussi: Proseguono i lavori di riqualificazione del tetto di Palazzo del Territorio / Comunicati / Novità / Homepage; La nuova Pinacoteca avanza, il punto sui lavori a Palazzo Oir: Rafforzerà il tessuto economico e sociale del centro; Borgo Valbelluna. Taglio del nastro per Il lavoro dipinto tra Otto e Novecento; Studentato a Brindisi, inizio dei lavori a giugno. Tavolo con università e industrie. Palazzo del Territorio: posate le ultime 3 capriate principali del nuovo tetto (video)Prosegue la riqualificazione del tetto di Palazzo del Territorio. A fine marzo le ultime capriate. Scopri i dettagli su fondi PNRR e lavori al Canneti. vicenzareport.it Palazzo Ducale, lavori in corso nella sede della Galleria Nazionale delle Marche a Urbino: ecco come diventerà l'appartamento del MagnificoURBINO - Procedono spediti i lavori di restauro e di ammodernamento degli impianti al Piano Nobile di Palazzo Ducale di Urbino, sede della Galleria Nazionale delle Marche. Con una cerimonia prevista ... corriereadriatico.it Solarino, lavori sulla statale 124: senso unico alternato dal 5 al 20 marzo - facebook.com facebook Villaputzu, lavori senza fine sul ponte di ferro: si prepara la protesta x.com