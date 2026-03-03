L’Aurora Basket Chiavari non si nasconde più e punta con convinzione alla promozione in serie B

L’Aurora Basket Chiavari ha annunciato ufficialmente la sua intenzione di puntare alla promozione in serie B, concentrandosi sul miglior piazzamento possibile ai playoff. La squadra ha deciso di rendere pubblica questa ambizione, senza nascondersi, e si prepara a affrontare la fase successiva della stagione con determinazione. La squadra è pronta a competere per ottenere il risultato desiderato.

, passando per il miglior piazzamento ai playoff. A nove partite dal termine della regular season, la compagine di coach Marco Savini si trova in un ottimo momento di forma, venendo da una serie di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Ascoli Calcio in Serie C: vittoria di rimonta e Tomei punta alla corsa promozione, occhio ai punti in palio.Ascoli Calcio, la rimonta e la corsa alla Serie C: Tomei, «Dobbiamo restare attaccati» L’Ascoli Calcio prosegue la sua impressionante cavalcata in... Promozione. "Aurora favorita, ma attenzione alla Vigor»La nona giornata di Promozione è presentata da Claudio Eleuteri, allenatore del Borgo Mogliano. Contenuti utili per approfondire Aurora Basket Chiavari Temi più discussi: Chiavari, l'Aurora Basket punta in alto. Peirano: La promozione in serie B è un obiettivo concreto; Lettera 22 chiede aiuto ai tifosi Con l’Aurora serve una vittoria; Basket: Golfo dei Poeti vincente, Landini cede a Savigliano e Terni; Niente da fare per Landini Lerici contro Cus Torino, ko anche la Femminile. L’Aurora Basket Chiavari punta con convinzione alla promozione in serie BL’ Aurora Basket Chiavari non si nasconde più e punta con convinzione alla promozione in serie B, passando per il miglior piazzamento ai playoff. A nove partite dal termine della regular season, la co ... liguriasport.com Chiavari, l'Aurora Basket punta in alto. Peirano: La promozione in serie B è un obiettivo concretoGrande ambizione, pur restando con i piedi per terra. L'Aurora Basket, realtà chiavarese impegnata nel campionato interregionale di serie ... telenord.it SERIE C INTERGLOBO GENOVA 56 AURORA BASKET CHIAVARI 63 #Interglobo #B24 - facebook.com facebook